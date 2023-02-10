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Сегодня, 13:18

«Нижний Новгород» подписал игрока сборной Узбекистана

Иван Шитик
Корреспондент
Русланбек Джиянов.
Фото ФК «Нижний Новгород»
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«Нижний Новгород» подписал контракт с Русланбеком Джияновым из ПФК «Олимпик» (Ташкент), сообщает пресс-служба российского команды.

«Клубу удалось на три с половиной года получить права на одного из самых талантливых футболистов из команды, в которой собраны лучшие молодые игроки Узбекистана с целью подготовки и успешного выступления молодежной сборной страны на Олимпийских играх.

Одним из условий контракта стало возвращение Русланбека Джиянова до конца сезона в команду «Олимпик» в аренду для успешной подготовки к отборочному турниру Кубка Азии, Азиатским и Олимпийским играм, которые являются приоритетом для ПФК «Олимпик», — говорится в заявлении нижегородцев.

В прошлом сезоне 21-летний Джиянов провел 25 матчей в суперлиге чемпионата Узбекистана, забил пять мячей и отдал четыре голевые передачи.

Вместе с молодежной сборной дошел до финала Кубка Азии (U23). В ноябре 2022 года дебютировал за главную национальную команду страны в товарищеском матче против сборной России (0:0).

Источник: https://t.me/fcnn52/5394
ФК Нижний Новгород
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