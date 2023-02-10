«Нижний Новгород» представил Глушакова в качестве нового игрока команды видео из бани

«Нижний Новгород» оригинально представил полузащитника Дениса Глушакова в качестве нового игрока команды.

Ниждегородцы выложили ролик, как несколько игроков команды сидят в бане. В этот момент заходит Глушаков со словами: «Ну что, парку поддать?»

Игроки «Нижнего» его приветствуют: «Добро пожаловать».

24 января «Нижний Новгород» объявил, что Глушаков прибыл на просмотр в команду. Ранее он выступал за «Химки».

Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов в разговоре с корреспондентом «СЭ» сообщил о подписании контракта с полузащитником Денисом Глушаковым.