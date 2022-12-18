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18 декабря, 19:09

«Нижний Новгород» продлил контракт с аргентинским защитником Масоэро

Иван Шитик
Корреспондент
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«Нижний Новгород» и защитник Лукас Масоэро продлили соглашение, которое было рассчитано до конца мая 2023 года. Новый срок контракта с Масоэро — до 2025 года, сообщает пресс-служба клуба.

«Лукас не только хороший игрок, но и по человеческим качествам открылся нам с лучшей стороны, — заявил генеральный директор клуба Равиль Измайлов. — Вот уже второй сезон Масоэро показывает стабильно надежную игру в обороне. Лукас помогал другим иностранцам с адаптацией в команде, своим отношением к команде и клубу заслужил уважение товарищей и, уверен, что и наших болельщиков».

Масоэро выступает за «Нижний» с июля 2021 года. Он провел за российский клуб 42 матча.

ФК Нижний Новгород
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