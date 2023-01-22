Источник: «Нижний Новгород» рассматривает возможность подписания узбекского форварда Джиянова

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«Нижний Новгород» проявляет интерес к нападающему ташкентского «Олимпика» Русланбеку Джиянову, сообщает Metaratings.ru.
По данным источника, нижегородский клуб активно изучает узбекский футбольный рынок. Со стороны «Нижнего Новгорода» был интерес к защитнику Иброхимхалилу Юлдошеву и другим игрокам.Отмечается, что трансфер Джиянова, вероятнее всего, состоится летом.
21-летний Джиянов в прошлом сезоне провел 25 матчей в чемпионате Узбекистана, забил 5 голов и отдал 4 голевые передачи. В ноябре 2022 года Джиянов дебютировал за основную сборную Узбекистана в матче против России. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 400 тысяч евро.
«Нижний Новгород» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков в 17 матчах.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
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Основные источники исследования