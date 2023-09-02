Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:14

Голы Калинского и Севикяна принесли «Пари НН» победу над «Рубином»

«Пари НН» обыграл «Рубин» в матче РПЛ благодаря голам Калинского и Севикяна
Ана Горшкова
Корреспондент
Эдгар Севикян.
Фото ФК «Пари НН»
Telegram Дзен

«Пари НН» обыграл «Рубин» в матче 7-го тура чемпионата России-2023/24 — 2:1. Встреча прошла на стадионе «Нижний Новгород».

Полузащитник нижегородцев Николай Калинский открыл счет на 16-й минуте. Он реализовал пенальти, который был назначен после того, как мяч в штрафной зоне казанцев попал в руку защитника Игора Вуячича.

На 28-й минуте игрок «Пари НН» Эдгар Севикян удвоил преимущество команды. Напомним, что 31 августа 22-летний футболист отказался от вызова в сборную России и заявил, что принял решение выступать за Армению.

На 50-й минуте матча защитник хозяев Кирилл Гоцук забил в свои ворота.

«Пари НН» набрал 10 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ. «Рубин» находится на 13-й строчке (6 баллов).

Россия. Премьер-лига. 7-й тур
02 сент, 15:15. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Пари Нижний Новгород
2:1
Рубин
Источник: Таблица РПЛ
Кирилл Гоцук
РПЛ
ФК Нижний Новгород
ФК Рубин (Казань)
Эдгар Севикян
8
22
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Эстонского керлингиста Власова дисквалифицировали за игру в России
Отстраненный за букву Z гимнаст Куляк завоевал медаль Кубка России
Артист РАМТа Алексей Янин умер на 41-м году жизни
В Волгограде нашли учителя для детей выходцев из стран СНГ
Путин отметил творческий потенциал и талант актрисы Прокловой
Как меняются границы стран: спецпроект «Известий»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 4 2 0 9-2 14
2
 Зенит 6 4 1 1 14-5 13
3
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
4
 Кр. Советов 6 3 2 1 14-9 11
5
 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
7
 Спартак 6 3 1 2 12-10 10
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
10
 Локомотив 6 2 3 1 10-9 9
11
 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
12
 Сочи 6 2 0 4 8-8 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Факел 6 1 1 4 5-10 4
15
 Балтика 6 1 0 5 4-10 3
16
 Оренбург 6 0 2 4 4-13 2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
2.09 13:00
Урал – Ахмат
 0 : 1
2.09 15:15
Пари НН – Рубин
 2 : 1
2.09 17:30
Кр. Советов – Факел
 - : -
2.09 20:00
Краснодар – Спартак
 - : -
3.09 13:00
Оренбург – Сочи
 - : -
3.09 15:15
Локомотив – Балтика
 - : -
3.09 17:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
3.09 20:00
Ростов – Динамо
 - : -
Все результаты / календарь
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 7-й тур: ЦСКА — «Зенит», «Краснодар» — «Спартак» и другие матчи
Радченко: «В матче между «Зенитом» и ЦСКА нас ждет интересная тренерская дуэль»
«Крылья Советов» — «Факел»: пенальти назначен правильно — непонятно, почему возмущался Калинин
Севикян назвал Месси своим кумиром: «Это лучший игрок, которого я видел»
Севикян отметил заслугу Юрана в своем прогрессе: «Он начал мне доверять»
«Крылья Советов» — «Факел»: игрок самарцев Костанца реализовал пенальти
Первак: «Хватит экспериментировать Абаскалю. «Краснодар» не даст «Спартаку» играть так, как в Кубке с «Динамо»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гендиректор «Пари НН»: «Будут еще приобретения и трансферы на выход. Возможно, даже не один»

«Пари Нижний Новгород» — «Рубин»: видео голов