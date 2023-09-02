Голы Калинского и Севикяна принесли «Пари НН» победу над «Рубином»

«Пари НН» обыграл «Рубин» в матче РПЛ благодаря голам Калинского и Севикяна

«Пари НН» обыграл «Рубин» в матче 7-го тура чемпионата России-2023/24 — 2:1. Встреча прошла на стадионе «Нижний Новгород».

Полузащитник нижегородцев Николай Калинский открыл счет на 16-й минуте. Он реализовал пенальти, который был назначен после того, как мяч в штрафной зоне казанцев попал в руку защитника Игора Вуячича.

На 28-й минуте игрок «Пари НН» Эдгар Севикян удвоил преимущество команды. Напомним, что 31 августа 22-летний футболист отказался от вызова в сборную России и заявил, что принял решение выступать за Армению.

На 50-й минуте матча защитник хозяев Кирилл Гоцук забил в свои ворота.

«Пари НН» набрал 10 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ. «Рубин» находится на 13-й строчке (6 баллов).