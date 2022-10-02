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Судейство

Сегодня, 21:15

«Нижний Новгород» — «Спартак»: почему Мевля не наказан 11-метровым?

«Нижний Новгород» — «Спартак».
«Нижний Новгород» — «Спартак».
1/2

На 42-й минуте матча 11-го тура чемпионата России «Нижний Новгород» — «Спартак» арбитр Евгений Кукуляк имел основания назначить пенальти в ворота гостей, но не стал наказывать Миху Мевлю 11-метровым ударом.

В том моменте мяч катился за линию ворот, а Мевля и Георгий Джикия не пускали к нему Тимура Сулейманова. При этом, когда мяч еще был в игре, новичок красно-белых пихнул нижегородца рукой в лицо. Судья не квалифицировал это как фол.

"Нижний Новгород" - "Спартак".
«Нижний Новгород» — «Спартак».

Во втором тайме после вмешательства ВАР Артема Чистякова и просмотра видеозаписи Кукуляк правильно наказал «Нижний Новгород» 11-метровым ударом за игру одного из его футболистов рукой, находившейся в неестественном положении.

Россия. Премьер-лига. 11-й тур
02 окт, 19:00. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Нижний Новгород
1:2
Спартак

Миха Мевля
ФК Нижний Новгород
ФК Спартак (Москва)
Евгений Кукуляк
87
26
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