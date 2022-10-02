«Нижний Новгород» — «Спартак»: Зиньковский и Николсон выйдут на поле с первых минут

«Спартак» на выезде сыграет против «Нижнего Новгорода» в матче 11-го тура РПЛ. Стали известны стартовые составы команд на эту встречу. «Спартак»: Селихов, Денисов, Мевля, Джикия, Хлусевич, Умяров, Зобнин, Пруцев, Промес, Зиньковский, Николсон. Запасные: Максименко, Шитов, Чернов, Литвинов, Рассказов, Классен, Рыбус, Маслов, Мелешин, Игнатов. «Нижний Новгород»: Гойло, Стоцкий, Набиуллин, Гоцук, Агапов, Масоэро, Рыбчинский, Михайлов, Майга, Сулейманов, Милсон. Запасные: Нигматуллин, Анисимов, Пенчиков, Корнюшин, Александров, Юлдошев, Жигулев, Шарипов, Шильцов, Севикян, Кротов, Янсане.