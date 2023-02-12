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Сегодня, 16:51

«Нижний Новгород» сыграл вничью с «Шинником» в товарищеском матче

Иван Шитик
Корреспондент
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«Нижний Новгород» сыграл вничью с «Шинником» в товарищеском матче со счетом 1:1.

В составе команды РПЛ в начале второго тайма отличился нападающий Тимур Сулейманов, который реализовал пенальти.

Отметим, что первый мяч в ворота нижегородцев влетел в результате автогола.

Товарищеские матчи. Клубы

«Шинник» (Ярославль) — «Нижний Новгород» — 1:1 (1:0)

Голы: автогол, 31 (1:0). Сулейманов, 49 — с пенальти (1:1).

«Шинник»: Вамбольт (Филиппов, 46), Покидышев, Осипов, Петрунин, Хитяев, Соколов, Зинков, Кулишев, Батютин, Савинов (Стешин, 83), Грузнов.

«Нижний Новгород»: Анисимов, Юлдошев, Каккоев, Гоцук, Александров, Глушаков, Стоцкий, Рыбчинский, Калинский, Кротов, Сулейманов.

Предупреждение: Батютин, 28.

ФК Нижний Новгород
ФК Шинник
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