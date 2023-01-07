«Нижний Новгород» взял в аренду с опцией выкупа 20-летнего нападающего ЦСКА

Сегодня, 19:02
Нападающий ЦСКА Владислав Яковлев на правах аренды будет выступать за «Нижний Новгород».
«Нижний Новгород» достиг успешного для клуба соглашения с ЦСКА по аренде игрока молодежной сборной России с правом выкупа, сообщает пресс-служба клуба.
Яковлев с 6 лет был в системе армейского клуба. За главную команду ЦСКА провел 34 матча, в том числе 14 в этом сезоне (9 — в РПЛ и 5 кубковых).
Портал Transfermarkt оценивает стоимость 20-летнего футболиста в 500 тысяч евро.
Ранее защитник «Нижнего Новгорода» Илья Агапов перешел в ЦСКА, подписав контракт до лета 2027 года.