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Сегодня, 19:02

«Нижний Новгород» взял в аренду с опцией выкупа 20-летнего нападающего ЦСКА

Иван Шитик
Корреспондент
Владислав Яковлев.
Фото ФК ЦСКА
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Нападающий ЦСКА Владислав Яковлев на правах аренды будет выступать за «Нижний Новгород».

«Нижний Новгород» достиг успешного для клуба соглашения с ЦСКА по аренде игрока молодежной сборной России с правом выкупа, сообщает пресс-служба клуба.

Яковлев с 6 лет был в системе армейского клуба. За главную команду ЦСКА провел 34 матча, в том числе 14 в этом сезоне (9 — в РПЛ и 5 кубковых).

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 20-летнего футболиста в 500 тысяч евро.

Ранее защитник «Нижнего Новгорода» Илья Агапов перешел в ЦСКА, подписав контракт до лета 2027 года.

ФК Нижний Новгород
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