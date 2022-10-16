«Зенит» разгромил «Нижний Новгород» в гостевом матче РПЛ

Сегодня, 18:23
«Зенит» на выезд обыграл «Нижний Новгород» в матче 13-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счетом 3:0.
Голами в составе питерской команды отметились Далер Кузяев, Клаудиньо и Малком.
У «Зенита» теперь на счету 33 очка. Команда продолжает возглавлять турнирную таблицу РПЛ. В следующем туре питерский клуб сыграет с «Сочи» (24 октября).
«Нижний Новгород» не может выиграть на протяжении 4 матчей подряд. Команда Галактионова занимает 11-е место (13 очков).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования