«Нижний Новгород» — «Зенит»: Клаудиньо удвоил преимущество гостей

«Зенит» забил второй мяч в матче 13-м тура РПЛ с «Нижним Новгородом».

На 45-й минуте отличился Клаудиньо. Дуглас Сантос перевел мяч на правый фланг, Клаудиньо аккуратно его обработал, перебросил через Каккоева и забил.

Счет матча — 2:0 в пользу сине-бело-голубых.