Нижний Новгород

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Нападающий «Зенита» Малком на 65й минуте забил в матче 13-го тура с «Нижним Новгородом» — 3:0.
Иван Сергеев получил мяч в штрафной и со второй смог от лицевой прострелить к линии вратарской, откуда Малкому переправил мяч в сетку ворот.
Бразилец забил девятый гол в этом сезоне РПЛ.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования