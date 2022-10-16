Сегодня, 15:17
«Нижний Новгород» и «Зенит» назвали составы на матч 13-го тура чемпионата России. Встреча начнется в 16:30 (мск).
«Нижний Новгород»: Гойло, Набиуллин, Каккоев, Гоцук, Корнюшин, Масоэро, Калинский, Рыбчинский, Михайлов, Майга, Сулейманов.
Запасные: Нигматуллин, Пенчиков, Александров, Юлдошев, Жигулев, Кобесов, Шильцов, Берковский, Севикян, Кротов, Милсон, Янсане.
«Зенит»: Кержаков, Караваев, Ловрен, Родригао, Дуглас Сантос, Барриос, Кузяев, Мостовой, Клаудиньо, Малком, Сергеев.
Запасные: Королев, Иван, Чистяков, Круговой, Адамов, Алип, Ерохин, Сутормин, Бакаев, Мантуан.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования