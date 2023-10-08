Нобоа допустил, что завершит карьеру после окончания контракта с «Сочи»

Эквадорский полузащитник Кристиан Нобоа может завершить карьеру по окончании контракта с футбольным клубом «Сочи», но все будет зависеть от состояния здоровья игрока.

«У меня контракт с «Сочи» до конца 2025 года. Думал ли я, что этот контракт может быть моим последним в карьере? Наверное. Я не знаю. Я думал об этом два или три года назад, но сейчас у меня есть контракт еще на два года. Посмотрим, как буду себя чувствовать. Мы сейчас на таком месте, на котором не должны быть. Мы всегда показывали хороший футбол, выигрывали здесь у хороших команд. Но сейчас ситуация сложная, это мотивирует. Нужно показать, что у нас есть команда», — приводит слова Нобоа ТАСС.

38-летний эквадорец выступает за «Сочи» с 2019 года. Всего за клуб он провел 112 матчей, забил 40 мячей и отдал 22 результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2024 года.