Нобоа: «В «Сочи» очень тяжелая ситуация, мы потерпели три поражения подряд»

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа высказался о последних результатах команды.

«Конечно, у тренера есть требования. У нас ситуация очень сложная, мы потерпели три поражения подряд. Но надо двигаться дальше, мы готовимся к игре с «Торпедо». Мы понимаем, чего хочет клуб, но на это нужно время, а у нас времени нет. Нам сейчас нужно выполнять требования тренера», — приводит слова Нобоа «Газета.Ru».

После 24 туров «Сочи» с 31 очком занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ. В апреле команду покинул Курбан Бердыев, возглавивший сочинцев в конце прошлого года.