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Сегодня, 11:30

Нобоа назвал самого сильного футболиста в «Сочи»

Алина Савинова
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Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа рассказал, кого считает самым сильным игроком в команде.

«Думаю, Юсупов», — приводит «РБ Спорт» слова Нобоа.

Также он поделился мнением о тренере «Сочи» Дмитрие Хохлове.

«Очень хороший», — добавил футболист.

Нобоа с 2019 года является игроком «Сочи». 38-летний эквадорский футболист провел 102 матча за сочинскую команду, отметился 37 голами и 22 результативными передачами.

Ранее он выступал в составе таких российских команд, как «Рубин», «Зенит», «Ростов» и «Динамо».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/noboa-nazval-samogo-sil-nogo-igroka-v-sochi/
Артур Юсупов
Кристиан Нобоа
Футбол
РПЛ
ФК Сочи
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