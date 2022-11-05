Нобоа объяснил, почему пропустил матч «Сочи» против «Спартака»

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа объяснил, почему пропустил матч 16-го тура РПЛ против «Спартака» (1:1).

— Почему вы не вышли на поле в матче против «Сочи»? У вас травма?

— Да, травма. Надрыв икроножной мышцы.

— Сыграете ли вы в следуем матче?

— Нет. Восстановление займет 3-4 недели.

В сезоне-2022/23 Нобоа забил 10 голов и сделал 1 результативную передачу в 16 матчах за «Сочи».

Ранее пресс-атташе «Сочи» Александр Груднев не стал комментировать «СЭ» отсутствие полузащитника Кристиана Нобоа в заявке на матч 16-го тура РПЛ против «Спартака».