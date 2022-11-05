Нобоа объяснил, почему пропустил матч «Сочи» против «Спартака»

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Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа объяснил, почему пропустил матч 16-го тура РПЛ против «Спартака» (1:1).
— Почему вы не вышли на поле в матче против «Сочи»? У вас травма?
— Да, травма. Надрыв икроножной мышцы.
— Сыграете ли вы в следуем матче?
— Нет. Восстановление займет 3-4 недели.
В сезоне-2022/23 Нобоа забил 10 голов и сделал 1 результативную передачу в 16 матчах за «Сочи».
Ранее пресс-атташе «Сочи» Александр Груднев не стал комментировать «СЭ» отсутствие полузащитника Кристиана Нобоа в заявке на матч 16-го тура РПЛ против «Спартака».
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