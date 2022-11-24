Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

24 ноября, 22:32

Нобоа поддержал возможное назначение Бердыева главным тренером «Сочи»

Анна Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа прокомментировал возможное назначение Курбана Бердыева на пост главного тренера команды.

«Когда будет объявлено официально, можно будет что-то комментировать. Все знают, что Курбан — мой тренер, это очень хороший специалист. Посмотрим, что будет дальше. Если он возглавит «Сочи», то это будет хорошо. Он сделает очень хорошую команду», — приводит слова Нобоа РИА «Новости».

23 ноября иранский «Трактор» в своих социальных сетях сообщил, что 70-летний специалист подал в отставку. Бердыев заявил, что принял рещение покинуть клуб ради возвращения в российский футбол.

Бердыев в России работал с «Ростовом» (2014-2017) и «Рубином» (2001-2013, 2017-2019). Вместе с казанцами он дважды становился чемпионом России, обладателем Кубка страны и два раза выигрывал Суперкубок.

19 ноября появилась информация, что бывший главный тренер «Ростова» может возглавить «Сочи». А в начале ноября сообщалось, что наставник «Сочи» Вадим Гаранин отправлен в отставку. Официально о его уходе до сих пор не было объявлено.

Сочинский клуб занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков в 17 матчах.

Источник: РИА Новости
Кристиан Нобоа
Футбол
ФК Сочи
Курбан Бердыев
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Суарес уже не тот, Сон Хын Мин пока не в форме. Еще одна нулевая ничья на чемпионате мира
Решили болеть за Сербию на ЧМ? Не зря, у них лучшая команда за много-много лет
СМИ узнали об истинной причине отказа Польши передавать МиГ-29 Украине
Бразилия обыграла Сербию в матче ЧМ-2022 по футболу в Катаре
В ФРГ признали бесполезность санкций после открытия завода «Москвич»
Как добраться из Иркутска на Байкал
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Зырянов — о работе советником гендиректора «Зенита»: «Свадебный генерал. Может, в 70 лет неплохо на такой оказаться. Но не в 45!»
Константин Зырянов: «Аршавин вызвал и сказал: «Дорабатываешь до июня, и твое место займет тренер из академии»
Матиас Норманн успешно перенес операцию, связанную с травмой плеча
Бюро исполкома включило семь судей в список ВАР на матчи РПЛ
Камерунский форвард Бассогог: «Хотел перейти в «Локомотив», но агент решил по-другому. Готов поехать в Россию, когда придет момент»
Капитан «Торпедо» Самсонов уверен, что его команде хватит сил, чтобы остаться в РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Агент защитника «Сочи» Дркушича заявил, что игрок готов работать под руководством Бердыева

Зырянов — о работе советником гендиректора «Зенита»: «Свадебный генерал. Может, в 70 лет неплохо на такой оказаться. Но не в 45!»