Нобоа поддержал возможное назначение Бердыева главным тренером «Сочи»

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа прокомментировал возможное назначение Курбана Бердыева на пост главного тренера команды.

«Когда будет объявлено официально, можно будет что-то комментировать. Все знают, что Курбан — мой тренер, это очень хороший специалист. Посмотрим, что будет дальше. Если он возглавит «Сочи», то это будет хорошо. Он сделает очень хорошую команду», — приводит слова Нобоа РИА «Новости».

23 ноября иранский «Трактор» в своих социальных сетях сообщил, что 70-летний специалист подал в отставку. Бердыев заявил, что принял рещение покинуть клуб ради возвращения в российский футбол.

Бердыев в России работал с «Ростовом» (2014-2017) и «Рубином» (2001-2013, 2017-2019). Вместе с казанцами он дважды становился чемпионом России, обладателем Кубка страны и два раза выигрывал Суперкубок.

19 ноября появилась информация, что бывший главный тренер «Ростова» может возглавить «Сочи». А в начале ноября сообщалось, что наставник «Сочи» Вадим Гаранин отправлен в отставку. Официально о его уходе до сих пор не было объявлено.

Сочинский клуб занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков в 17 матчах.