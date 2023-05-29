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Сегодня, 16:33

Нобоа признался, что ждет матч против «Рубина»: «Рад, что они вернулись в премьер-лигу!»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа, ранее выступавший за «Рубин», в комментарии для «СЭ» отреагировал на победу казанского клуба в первой лиге и выход в РПЛ.

«Конечно, я очень рад за «Рубин». Рад, что они вернулись в премьер-лигу! Надеюсь, они будут хорошо играть, что позволит им продолжать выступления в РПЛ. Жду ли встречи в следующем сезоне? Да, конечно! Хорошая команда, хороший стадион, красивый город! Дай бог, все будет хорошо!» — сказал Нобоа «СЭ».

27 мая «Рубин» обыграл махачкалинское «Динамо» (2:0) в матче 33-го тура первой лиги и стал победителем ФНЛ в сезоне-2022/23.

Кристиан Нобоа
Футбол
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
ФК Сочи
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