Нобоа прокомментировал последние результаты «Сочи» в РПЛ

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа оценил последние результаты команды в РПЛ.

«Первые 20 минут с «Динамо» играли в атакующий футбол, но потом случилось удаление... И все поменялось — пришлось перестраиваться. Хорошо, что получилось победить.

Да, мы проиграли два предыдущих матча с общим счетом 0:7, но такое бывает раз в жизни. Мы были уверены в своих силах... Например, с «Оренбургом» в первом тайме должны были забить три гола, но не получилось. А они ударили по воротам четыре раза и забили четырежды. Перед матчем с «Факелом» в команде были травмы, а у меня — дисквалификация», — приводит слова Нобоа «Чемпионат».

1 апреля «Сочи» в гостях обыграло «Динамо» в матче 21-го тура РПЛ со счетом 2:0. В предыдущих матчах команда проиграла «Оренбургу» (0:4) и «Факелу» (0:3) с общим счетом 0:7.

Команда Курбана Бердыева с 31 баллом занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата России.