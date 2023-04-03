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Сегодня, 11:09

Нобоа прокомментировал последние результаты «Сочи» в РПЛ

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Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа оценил последние результаты команды в РПЛ.

«Первые 20 минут с «Динамо» играли в атакующий футбол, но потом случилось удаление... И все поменялось — пришлось перестраиваться. Хорошо, что получилось победить.
Да, мы проиграли два предыдущих матча с общим счетом 0:7, но такое бывает раз в жизни. Мы были уверены в своих силах... Например, с «Оренбургом» в первом тайме должны были забить три гола, но не получилось. А они ударили по воротам четыре раза и забили четырежды. Перед матчем с «Факелом» в команде были травмы, а у меня — дисквалификация», — приводит слова Нобоа «Чемпионат».

1 апреля «Сочи» в гостях обыграло «Динамо» в матче 21-го тура РПЛ со счетом 2:0. В предыдущих матчах команда проиграла «Оренбургу» (0:4) и «Факелу» (0:3) с общим счетом 0:7.

Команда Курбана Бердыева с 31 баллом занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата России.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5054941-takoe-byvaet-raz-v-zhizni-kristian-noboa-vyskazalsya-o-poslednih-rezultatah-sochi.html
Кристиан Нобоа
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