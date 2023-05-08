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Сегодня, 19:58

Нобоа — о положении «Сочи»: «Мы играем лучше, но не можем забить»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа оценил состояние команды после поражения от «Локомотива» (0:3) в 26-м туре РПЛ.

— Что происходит в «Сочи»?

— Ситуация сложная. Мы играем лучше, показываем хороший футбол. Есть моменты, когда играем лучше соперника. Но не можем забить. В первом тайме было много моментов, попали в штангу... Это футбол. Кто забивает — тот и побеждает. «Локомотив» больше хотел победы? У них получилась хорошая игра, стабильная. Они выиграли.

— Что скажете про незабитый пенальти?

— Вратарь сыграл хорошо. Хороший удар, но вратарь отбил. Ситуация сложная у нас. Не знаю, что случилось. Посмотрим, что будет дальше.

Тяжело. В прошлом сезоне мы заняли второе место. У нас нет Касьерры, который играл в прошлом сезоне, и Родригао. Посмотрим, что будет в следующем сезоне. Новый тренер? Конечно, привнес что-то новое. Результат сейчас не очень. Следующий матч — дерби с «Ростовом». Посмотрим, — сказал Нобоа.

После поражения от «Локомотива» сочинцы с 34 очками опустились на 10-е место в турнирной таблице РПЛ.

Кристиан Нобоа
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