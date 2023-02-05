Нобоа разговаривал с руководством «Сочи» относительно работы в структуре клуба

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Эквадорский полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа рассказал «СЭ» о разговоре с руководством клуба относительно его возможной работы в структуре южан по окончании карьеры. Ранее о желании сохранить 37-летнего эквадорца в каком-либо качестве в клубе «СЭ» сообщил владелец «Сочи» Борис Ротенберг.
«У нас уже был разговор об этом с руководством. Они ценят ту работу, что я делаю как футболист, мое знание нескольких языков, знакомства в футбольном мире. Но сам я еще не задумывался о том, в какой роли мог бы помочь «Сочи» — как тренер, скаут, спортивный директор или кто-то еще... Пока играю в футбол — мысли только об этом», — сказал Нобоа.
Нобоа перешел в «Сочи» в августе 2019 года. При этом за различные российские клубы эквадорец выступает с 2007 года с полугодичным перерывом в 2015 году, когда он играл за греческий ПАОК.
В январе 2023 года Нобоа продлил контракт с «Сочи». Соглашение с 37-летним эквадорцем было заключено по схеме «1+1».
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