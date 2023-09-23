Нобоа стал рекордсменом «Сочи» и по матчам, и по голам

Сегодня, 17:21
«Сочи» проиграл «Крыльям Советов» (1:2) в матче 9-го тура чемпионата России. Единственный гол сочинцев с пенальти забил Кристиан Нобоа.
38-летний эквадорец отличился в 36-й раз в 101 матче за «Сочи» и стал вторым в истории легионером, переписавшим на свое имя оба рекорда клуба высшего дивизиона.
Лучшими достижениями в истории давно прекратившей существование «Москвы» владеет аргентинец Эктор Бракамонте.
Все футболисты, которые владеют рекордами российских клубов и по матчам, и по голам
|
Игрок
|
Гражданство
|
Клуб
|
Матчи
|
Голы
|
Дмитрий Лоськов
|
Россия
|
Локомотив
|
322
|
99
|
Игорь Семшов
|
Россия
|
Торпедо
|
216
|
54
|
Валерий Климов
|
Россия
|
Томь
|
175
|
20
|
Эктор Бракамонте
|
Аргентина
|
Москва
|
145
|
36
|
Сергей Наталушко
|
Россия
|
Текстильщик
|
121
|
28
|
Антон Хазов
|
Россия
|
Шинник
|
115
|
18
|
Кристиан Нобоа
|
Эквадор
|
Сочи
|
101
|
36
|
Руслан Мухаметшин
|
Россия
|
Мордовия
|
75
|
20
|
Андрей Федьков
|
Россия
|
Сокол
|
60
|
20
|
Михаил Никитин
|
Россия
|
Лада
|
60
|
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