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Сегодня, 11:30

Нобоа уверен, что Андрей Мостовой может уехать в Европу

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Бывший полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа оценил прогресс полузащитника «Зенита» Андрея Мостового.

«Андрей был очень похож на Кокорина. Конечно, у них много разного. Но и Кокорин, и Мостовой очень быстрые. И у них отличный дриблинг. Мне это очень нравилось. Я сказал Андрею то же самое, что и Кокорину: «Даже не смотри на меня — просто покажи, какой пас тебе отдать, сделай движение». Андрей очень быстро растет как футболист. Сможет он уехать в Европу? Спокойно. Он очень хороший футболист», — приводит слова Нобоа Sport24.

Зимой 39-летний Нобоа покинул «Сочи» и вернулся в «Эмелек» на правах свободного агента. За сочинскую команду футболист выступал с 2019 года. До этого он играл за «Рубин», «Зенит», а ранее также был игроком «Динамо».

Источник: Sport24
Андрей Мостовой
Кристиан Нобоа
Футбол
РПЛ
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