Нобоа высказался о матче «Сочи» — «Ростов»

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа подвел итоги матча 5-го тура РПЛ с «Ростовом» (4:0).

«Тяжелый матч. Это дерби. Всегда тяжело. Было важно победить, мы столько матчей не выигрывали. Мы играли хорошо. Теперь всю неделю будет хорошее настроение. «Ростов» играет до конца. Команда показывает свой характер, нет, не легко. Как настраивались на матч? Надо бегать до конца, надо побеждать дома. Мои амбиции на этот сезон? Минимум 5-е место. Всегда. Как Хохлов мотивирует команду? После таких поражений он сказал, что у нас хорошая команда, что мы должны показать это на поле. Надо бегать, показывать то, что мы можем», — приводит слова Нобоа «РБ Спорт».

«Ростов» с 7 очками занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре ростовчане в гостях сыграют против «Пари НН». Встреча пройдет 26 августа.