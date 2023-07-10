Нобоа заявил, что не дал бы взаймы денег Кокорину и Дзюбе

Сегодня, 12:39
Эквадорский полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа рассказал об отношении к деньгам.
— Мог бы дать 1 миллион рублей взаймы?
— Да, — приводит «РБ Спор» слова Нобоа.
— Дал бы денег взаймы Кокорину?
— Нет (смеется).
— А Дзюбе?
— Нет-нет (смеется).
Нобоа с 2019 года является игроком «Сочи». 38-летний эквадорский футболист провел 102 матча за сочинскую команду, отметился 37 голами и 22 результативными передачами.
Ранее он выступал в составе таких российских команд, как «Рубин», «Зенит», «Ростов» и «Динамо».