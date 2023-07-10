Нобоа заявил, что не дал бы взаймы денег Кокорину и Дзюбе

Эквадорский полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа рассказал об отношении к деньгам. — Мог бы дать 1 миллион рублей взаймы? — Да, — приводит «РБ Спор» слова Нобоа. — Дал бы денег взаймы Кокорину? — Нет (смеется). — А Дзюбе? — Нет-нет (смеется). Нобоа с 2019 года является игроком «Сочи». 38-летний эквадорский футболист провел 102 матча за сочинскую команду, отметился 37 голами и 22 результативными передачами. Ранее он выступал в составе таких российских команд, как «Рубин», «Зенит», «Ростов» и «Динамо».