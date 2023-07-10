Нобоа заявил, что тратит больше 500 000 рублей в месяц

Эквадорский полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа рассказал о собственных тратах.

— Тратишь ли ты в месяц больше 500 000 рублей?

— Да, — приводит «РБ Спорт» слова Нобоа.

— Смог ли бы ты прожить на 50 000 рублей в месяц?

— Нет.

— А на 75 000?

— Да (смеется).

— У тебя есть 1 миллион долларов?

— Да.

— А 2?

— Нет.

Нобоа с 2019 года является игроком «Сочи». 38-летний футболист провел 102 матча за сочинскую команду, отметился 37 голами и 22 результативными передачами.

Ранее он выступал в составе таких российских команд, как «Рубин», «Зенит», «Ростов» и «Динамо».