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Сегодня, 13:10

Норманн больше не сыграет за «Динамо»

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Матиас Норманн.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Как стало известно «СЭ», полузащитник Матиас Норманн, аренда которого в «Динамо» истекает 20 августа, больше не сыграет за бело-голубых.

27-летний футболист в последнее время даже не тренируется с командой Марцела Лички. Соглашение с норвежцем не будет продлено — он вернется в «Ростов».

Норманн перешел в московский клуб из «Ростова» на правах аренды в сентябре 2022 года. За бело-голубых 27-летний футболист провел 18 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.

По итогам трех туров РПЛ московский клуб занимает 6-е место в турнирной таблице, набрав 4 очка. Ростовчане с таким же количеством очков расположились на 7-й строчке.

Матиас Норманн
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Ростов
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