Норманн не сможет сыграть за «Динамо» до конца года из-за травмы

22 ноября, 12:44
По информации «СЭ», полузащитник «Динамо» Матиас Норманн не сможет выйти на поле до конца года из-за травмы.
Футболист не успеет восстановиться от повреждения плеча, которое он получил 8 октября в матче 12-го тура РПЛ против ЦСКА (1:1).
Норманн выступает за «Динамо» на правах аренды из «Ростова», в сезоне-2022/23 26-летний норвежец принял участие в 6 матчах бело-голубых и не отличился результативными действиями.
«Динамо» в 2022 году осталось провести два матча в рамках Кубка России: против «Ахмата» (23 ноября) и «Оренбурга» (27 ноября).
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