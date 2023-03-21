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Норманн объяснил, почему не остался в «Ростове» в 2021 году

Игорь Рабинер
Обозреватель
Матиас Норманн.
Фото ФК «Динамо»
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Полузащитник «Динамо» Матиас Норманн в интервью «СЭ» вспомнил момент отъезда из «Ростова» в «Норвич» в 2021 году и назвал его причины.

— Почему вы в 2021-м захотели уйти из «Ростова»?

— На моем нежелании оставаться в Ростове сказался уход в сборную России Валерия Карпина. Я его перенес очень тяжело, был сильно опечален и потерял часть мотивации. В первую очередь поэтому я хотел оттуда уйти и уже был настроен на это. Но, конечно, возможность играть в АПЛ всегда была моей мечтой, и, когда такой шанс появился, мне захотелось его использовать.

— Чувствуете, что «Динамо» уже стало для вас такой же своей командой, какой был «Ростов»?

— Как футболист, ты хочешь играть так много и так хорошо, как это возможно. К сожалению, я не мог выступать на своем привычном уровне. Мне не везло, и сейчас я полностью сфокусирован на том, чтобы вернуться на поле и в свое обычное игровое состояние. Обо всем остальном буду думать позже.

Матиас Норманн. «Я счастлив в Москве». Интервью Матиаса Норманна
Матиас Норманн
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Ростов
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