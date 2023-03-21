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Норманн: «Болельщики «Динамо» — сейчас моя мотивация. Должен показать им, что я — игрок!»

Игорь Рабинер
Обозреватель
Матиас Норманн.
Фото Матиас Норманн (слева)
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Полузащитник «Динамо» Матиас Норманн в интервью «СЭ» объяснил, почему у него не задалось начало карьеры в составе бело-голубых после переезда из английского «Норвича» летом прошлого года.

 — Болельщики «Динамо», да и в клубе тоже, рассчитывали, что вы сразу станете большой частью команды. Но тогда — не сложилось. Как вы считаете, почему? Результативная ошибка с «Зенитом» вас не надломила?

— Каждый совершает ошибки. Это была для меня не первая и, наверное, не последняя. Не могу сказать, что она серьезно повлияла на меня, не говоря уже о том, чтобы надломила. Каждый день учу и тренирую себя в том числе и в плане сильного менталитета. Ничто не может меня сломать.

У меня вообще не было предсезонной подготовки. Я пришел в «Динамо» и сразу начал играть. Не скажу, что это было сложно, но, по собственному ощущению, я в тот момент был позади всех в плане физической готовности. Из-за этого и травмы пошли. Но это футбол и жизнь, в них разное случается. Ты не можешь сдаваться.

Конечно, я пережил непростое время. Но тут смотря с чем сравнивать. До тех пор, пока здорова моя семья, на что я вообще могу жаловаться? Я просто должен вернуться и снова стать самим собой. Только об этом и думаю. И о том, чтобы снова сделать болельщиков «Динамо» счастливыми. Хочу выстроить с ними хорошие взаимоотношения. Они — сейчас моя мотивация. Должен показать им, что я — игрок!

Матиас Норманн. «Я счастлив в Москве». Интервью Матиаса Норманна
Матиас Норманн
Футбол
ФК Динамо (Москва)
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