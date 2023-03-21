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Сегодня, 00:05

Норманн рассказал, почему решил вернуться в Россию

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Полузащитник «Динамо» Матиас Норманн в интервью «СЭ» объяснил, почему решил вернуться в Россию, когда все европейские футболисты оттуда уезжали. В 2021 году он перебрался из «Ростова» в «Норвич», но прошлым летом, после вылета команды из АПЛ, перешел в московское «Динамо».

— Ваше решение вернуться в Россию удивило здесь многих. Почему вы это сделали?

— Никогда не пойму, почему люди этим удивлены.

— Потому что все футболисты из Евросоюза в последний год уезжают из РПЛ, а не наоборот.

— Для меня что Москва, что Норвегия, что Англия — места, где я могу играть. А футбол есть футбол, и он одинаков везде. Так что не вижу в этом проблемы.

— Ваш стиль жизни в Москве претерпел большие изменения по сравнению с Ростовом — городом совсем другого размера?

— Если быть до конца честным, с момента приезда в Россию мне всегда нравилась Москва. Я хотел попробовать играть в столице. И, безусловно, здесь я счастлив.

— В «Ростове» вы были звездой, но вернулись не туда. Случилось ли это из-за того, что на Дону с 24 февраля прошлого года закрыт аэропорт, и это значительно усложняет логистику?

— Безусловно, я рассматривал и подсчитывал все нюансы. Но, как я вам уже сказал, Москва и возможность играть в ней всегда были у меня в голове. И, когда предложение из «Динамо» появилось, я даже не думал о том, чтобы сказать «нет». Решил всё сразу. Это лучшее, что могло со мной произойти.

Матиас Норманн. «Я счастлив в Москве». Интервью Матиаса Норманна

Матиас Норманн
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