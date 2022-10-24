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Сегодня, 13:17

Норманн уверен, что Захарян продолжит сверкать и проносить пользу команде

Полузащитник «Динамо» Матиас Норманн поделился мнением о своем одноклубнике Арсене Захаряне.

«Вернулся ли Захарян? Не понимаю, почему вообще возникает такой вопрос. То, что он не показывал свой прежний уровень, — не только его вина. Команда — это одно целое. Когда у команды все получается, все игроки раскрываются и показывают свой уровень. Захарян — отличный футболист. Если мы будем следовать своей системе, уверен, он продолжит сверкать и приносить огромную пользу команде своей игрой», — приводит слова Норманна «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 19-летний полузащитник провел за «Динамо» 17 матчей, забил три мяча и отдал пять результативных передач.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/matias-normann-zaharyan-otlichny-j-futbolist-uveren-on-prodolzhit-sverkat-i-prinosit-pol-zu-komande/
Арсен Захарян
Матиас Норманн
Футбол
ФК Динамо (Москва)
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