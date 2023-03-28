Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:05

Норвежский журналист о невызове Норманна в сборную: «Такова часть стратегии в нашей стране»

Игорь Рабинер
Обозреватель
Матиас Норманн.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Торе Ульрик Братланд, журналист норвежского издания Dagbladet накануне отборочного матча Евро-2024 Грузия — Норвегия в разговоре с обозревателем «СЭ» поделился мнением о полузащитнике «Динамо» Матиасе Норманне и причинах его прошлогоднего отчисления из национальной команды.

— Это часть стратегии в Норвегии, — сказал Братланд. — Там придерживаются мнения, что российские спортсмены (а также, судя по всему, спортсмены, выступающие в российских лигах, — Прим. И.Р.) не должны участвовать в международных соревнованиях. Цель — оказать больше давления на власть в России.

— Стало ли сюрпризом в Норвегии, что Норманн после периода в английском «Норвиче» решил вернуться в Россию?

— Немного. Ведь Столе (Сольбаккен, главный тренер сборной Норвегии, — Прим. И.Р.) сказал: «Если ты поедешь в Россию, то больше не будешь играть за сборную». Но я с Матиасом не разговаривал и не знаю его мотивов, почему он так поступил.

— Вы сказали: «Часть стратегии». То есть это было не решение Сольбаккена, а он озвучил футболисту то, что решили на более высоком уровне? Кто, по-вашему, его инициировал?

— Думаю, федерация. А Столе с ним согласился.

— Какой была роль Норманна в сборной до этого?

— Его статус становился все выше и выше. Считаю, что его отсутствие — потеря для национальной команды. Но политика — выше моего уровня, чтобы я об этом рассуждал.

— Кто-то из норвежских журналистов с Норманном в последние полгода разговаривал?

— После его решения (вернуться в Россию — Прим. И.Р.) — нет.

Ранее сам Норманн рассказал в интервью «СЭ», как относится к тому, что его больше не вызывают в сборную Норвегии. Футболиста исключили из национальной команды в сентябре 2022 года.

Матиас Норманн. «Я счастлив в Москве». Интервью Матиаса Норманна

Матиас Норманн
Футбол
РПЛ
Сборная Норвегии по футболу
ФК Динамо (Москва)
2
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
НОК Австралии готов принять спортсменов из России на Олимпиаде-2032
300 тысяч евро в месяц на отель и таинственный особняк. Как Роналду живет в Саудовской Аравии
Черное кольцо образовалось в небе после хлопка в Строгино
Путин наградил медалью «За отвагу» спасшего детей мальчика из Брянской области
Украинские военные указали на почти полное окружение Артемовска ВС РФ
Подсмотрел — в скважину: какие данные собирал беспилотник США у Крыма
Популярное видео
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Погребняк поделился мнением о последних играх «Зенита»

«Торпедо» объявило о назначении испанца Клотета главным тренером команды