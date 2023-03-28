Норвежский журналист о невызове Норманна в сборную: «Такова часть стратегии в нашей стране»

Торе Ульрик Братланд, журналист норвежского издания Dagbladet накануне отборочного матча Евро-2024 Грузия — Норвегия в разговоре с обозревателем «СЭ» поделился мнением о полузащитнике «Динамо» Матиасе Норманне и причинах его прошлогоднего отчисления из национальной команды.

— Это часть стратегии в Норвегии, — сказал Братланд. — Там придерживаются мнения, что российские спортсмены (а также, судя по всему, спортсмены, выступающие в российских лигах, — Прим. И.Р.) не должны участвовать в международных соревнованиях. Цель — оказать больше давления на власть в России.

— Стало ли сюрпризом в Норвегии, что Норманн после периода в английском «Норвиче» решил вернуться в Россию?

— Немного. Ведь Столе (Сольбаккен, главный тренер сборной Норвегии, — Прим. И.Р.) сказал: «Если ты поедешь в Россию, то больше не будешь играть за сборную». Но я с Матиасом не разговаривал и не знаю его мотивов, почему он так поступил.

— Вы сказали: «Часть стратегии». То есть это было не решение Сольбаккена, а он озвучил футболисту то, что решили на более высоком уровне? Кто, по-вашему, его инициировал?

— Думаю, федерация. А Столе с ним согласился.

— Какой была роль Норманна в сборной до этого?

— Его статус становился все выше и выше. Считаю, что его отсутствие — потеря для национальной команды. Но политика — выше моего уровня, чтобы я об этом рассуждал.

— Кто-то из норвежских журналистов с Норманном в последние полгода разговаривал?

— После его решения (вернуться в Россию — Прим. И.Р.) — нет.

Ранее сам Норманн рассказал в интервью «СЭ», как относится к тому, что его больше не вызывают в сборную Норвегии. Футболиста исключили из национальной команды в сентябре 2022 года.