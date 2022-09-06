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6 сентября, 15:18

Журналист NRK: «Отстранение Норманна — не большая потеря для сборной Норвегии. Болельщики испытали облегчение и радость»

Норвежский журналист заявил, что отстранение Норманна от игры за сборную не станет потерей для команды
Иван Торопцев
Корреспондент
Матиас Норманн.
Фото Global Look Press

Журналист NRK Ян Петтер Сальтведт прокомментировал ситуацию с отстранением полузащитника Матиаса Норманна от игры за сборную Норвегии из-за перехода в московское «Динамо».

«Норвежские болельщики испытали облегчение и радость, что Матиаса Норманна исключили из сборной. Его решение поехать в Ростов в 2018 году вызывало уважение, но этот переход в Москву вызвал возмущение фанатов в социальных сетях. Для Норвегии это не большая потеря. Матиас Норманн провел несколько матчей под руководством Столе Сольбаккена, но все равно был игроком запаса, а не основного состава. У Норвегии есть много других игроков того же уровня на его позиции.
Я считаю решение об исключении Норманна из сборной справедливым и не думаю, что у мистера Сольбаккена действительно был выбор. Он предупредил Норманна о последствиях, которые его ждали, если он сделает свой выбор в пользу России. Вернется ли Норманн в сборную, если уйдет из «Динамо»? Формально дорога не закрыта, но, как пели The Beatles, она будет чрезвычайно длинной и извилистой», — приводит Sport24 слова Сальтведта.

Вчера, 5 сентября, президент Федерации футбола Норвегии Лиз Клавенесс объявила о том, что главный тренер национальной команды Столе Сольбаккен принял решение не вызывать Норманна из-за его перехода в «Динамо».

Московский клуб арендует 26-летнего норвежца у «Ростова» с правом выкупа.

Матиас Норманн. Норманна исключили из сборной Норвегии из-за контракта с «Динамо». Что об этом известно

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-09-06-zhurnalist-nrk-otstraneniye-normanna-nebolshaya-poterya-dlya-norvegii-bolelshchiki-ispytali-oblegcheniye-i-radost
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