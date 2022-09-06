Журналист NRK Ян Петтер Сальтведт прокомментировал ситуацию с отстранением полузащитника Матиаса Норманна от игры за сборную Норвегии из-за перехода в московское «Динамо».

«Норвежские болельщики испытали облегчение и радость, что Матиаса Норманна исключили из сборной. Его решение поехать в Ростов в 2018 году вызывало уважение, но этот переход в Москву вызвал возмущение фанатов в социальных сетях. Для Норвегии это не большая потеря. Матиас Норманн провел несколько матчей под руководством Столе Сольбаккена, но все равно был игроком запаса, а не основного состава. У Норвегии есть много других игроков того же уровня на его позиции.

Я считаю решение об исключении Норманна из сборной справедливым и не думаю, что у мистера Сольбаккена действительно был выбор. Он предупредил Норманна о последствиях, которые его ждали, если он сделает свой выбор в пользу России. Вернется ли Норманн в сборную, если уйдет из «Динамо»? Формально дорога не закрыта, но, как пели The Beatles, она будет чрезвычайно длинной и извилистой», — приводит Sport24 слова Сальтведта.

Вчера, 5 сентября, президент Федерации футбола Норвегии Лиз Клавенесс объявила о том, что главный тренер национальной команды Столе Сольбаккен принял решение не вызывать Норманна из-за его перехода в «Динамо».

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