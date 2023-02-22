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Сегодня, 12:36

Новички «Крыльев Советов» встретились с болельщиками клуба

Анастасия Кравченко
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Новички «Крыльев Советов» Николай Рассказов, Владимир Писарский и Бенхамин Гарре встретились с болельщиками клуба.

Все фанаты команды смогли поучаствовать в розыгрыше игровых футболок от новых футболистов.

Владимир Писарский стал судьей в поединке на скоростное поедание пиццы, а Бенхамин Гарре впервые попробовал блины с разными начинками.

Первый официальный матч «Крылья Советов» проведут завтра, 23 февраля, против московского «Динамо» в рамках 1/4 финала пути РПЛ FONBET Кубка России.

Николай Рассказов
ФК Крылья Советов (Самара)
Бенхамин Гарре
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