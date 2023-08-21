Новичок ЦСКА Давила считает Россию спокойной и безопасной страной

Нападающий ЦСКА Виктор Давила в разговоре с журналистами высказался о России.

«Россия — спокойная и безопасная страна. Москва вообще великолепный город. Здесь все условия для комфортного проживания. Уровень лиги очень высок. Футбол действительно европейского уровня», — сказал Давила.

25-летний чилиец перешел в «Леон» в январе 2021 года из «Пачуки» за 4,5 миллиона евро. Его контракт с «изумрудами» истекает в конце 2024 года.

В 105 матчах за клуб Давилы забил 33 гола и отдал 13 результативных передач. В прошлом сезоне он провел за «Леон» 39 матчей, забил 13 голов и отдал 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Давилы в 5,5 миллиона евро.