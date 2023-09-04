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Сегодня, 11:37

Новичок ЦСКА сравнил драку против «Зенита» с дерби в мексиканской лиге

Виктория Кравченко
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Нападающий ЦСКА Виктор Давила рассказал, что в чемпионате Мексики во время важных матчей атмосфера накалена так же сильно, как в России.

«Я играл в разных дерби в Мексике, там атмосфера тоже очень напряженная. Интенсивный футбол, много эмоций и стычек. Из-за этого зачастую происходят драки. Но это часть футбола, мы привыкли к этому. Стараешься всегда выйти победителем», — цитирует Давила РИА «Новости».

Между игроками ЦСКА и «Зенита» (1:1) произошло две стычки в концовке матча 7-го тура РПЛ. Сразу после гола питерцев между игроками случился конфликт у ворот армейцев.

Через несколько минут встречи произошла потасовка уже у противоположных ворот.

25-летний чилиец присоединился к ЦСКА в августе 2023 года и провел за московский клуб три матча.

Источник: https://rsport.ria.ru/20230904/cska-1894021803.html
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
Виктор Давила
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 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
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 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
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 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
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15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 19:00
Сочи – Спартак
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
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