Новичок ЦСКА сравнил драку против «Зенита» с дерби в мексиканской лиге

Нападающий ЦСКА Виктор Давила рассказал, что в чемпионате Мексики во время важных матчей атмосфера накалена так же сильно, как в России.

«Я играл в разных дерби в Мексике, там атмосфера тоже очень напряженная. Интенсивный футбол, много эмоций и стычек. Из-за этого зачастую происходят драки. Но это часть футбола, мы привыкли к этому. Стараешься всегда выйти победителем», — цитирует Давила РИА «Новости».

Между игроками ЦСКА и «Зенита» (1:1) произошло две стычки в концовке матча 7-го тура РПЛ. Сразу после гола питерцев между игроками случился конфликт у ворот армейцев.

Через несколько минут встречи произошла потасовка уже у противоположных ворот.