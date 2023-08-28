Новичок «Динамо» Чавес не исключил вариант с получением российского гражданства

Полузащитник «Динамо» Луис Чавес в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответил на вопрос о возможном получении российского гражданства.

«Почему бы нет. Мне в принципе здесь нравится. Если будет такая возможность, почему бы и нет», — сказал Чавес «СЭ».

27 августа 27-летний мексиканец подписал контракт с бело-голубыми на четыре года с возможностью продления еще на сезон.