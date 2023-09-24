Новичок «Динамо» Чавес рассказал, что адаптировался к игре в России

Полузащитник «Динамо» Луис Чавес в комментарии для «СЭ» подвел итоги матча 9-го тура РПЛ против «Спартака» (0:1).

«Это действительно была тяжелая игра. У нас было много ошибок с «Краснодаром» в Кубке России. В матче со «Спартаком» мы пытались изменить это, но, к сожалению, нас настигла ошибка в начале игры. Что касается меня, я уже адаптировался. Мало-помалу работал над своим физическим состоянием, вхожу в ритм игры в российском чемпионате», — сказал Чавес «СЭ».

«Спартак» набрал 16 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» идет на пятой строчке с 15 очками.

В 10-м туре РПЛ красно-белые сыграют 1 октября на выезде с «Крыльями Советов», а бело-голубые в этот же день встретятся с «Ахматом» в Грозном.