Новичок «Динамо» Гомес: «Зенит» в Бразилии популярнее, но я попал в большой клуб»

Сегодня, 16:45
Новичок московского «Динамо», нападающий Артур Гомес сравнил популярность топ-клубов РПЛ среди жителей Бразилии.
7 сентября стало известно, что 26-летний бразилец подписал контракт с бело-голубыми сроком до лета 2029 года.
«Какой клуб в Бразилии популярнее: «Зенит» или «Динамо»? «Зенит» популярнее из-за того, что там много бразильских футболистов. Но я вижу масштабы «Динамо». Это большой клуб. И я рад, что попал сюда», — сказал Гомес журналистам.
Форвард выступал за бразильский «Крузейро» с июля 2023 года. В общей сложности футболист провел 59 матчей за команду, в которых забил 8 голов и отдал 5 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 3 миллиона евро.