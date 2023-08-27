Новичок «Динамо» Карраскаль рассказал, как прошло его прощание с ЦСКА

Полузащитник Хорхе Карраскаль рассказал, как прошло прощание с ЦСКА после его перехода в «Динамо».

— Как прошло ваше прощание с ЦСКА? Как оцените этот отрезок?

— У меня очень приятные воспоминая за то время, что я был в ЦСКА. Благодарен всем работникам этого клуба. Но теперь я сосредоточен на проекте «Динамо». Я счастлив находиться здесь.

— Стало известно, что у вас были какие-то разногласия с Федотовым. Попрощались с тренером?

— О ЦСКА у меня остались только самые приятные воспоминания. У меня не было никаких претензий к Федотову, я ему очень благодарен.

— Как проходит ваше обучение русскому языку?

— Я стараюсь изучать русский, но сложно, потому что алфавит отличается. Я понимаю многое, особенно футбольные термины. Буду стараться учить русский язык.

— Успели оценить инфраструктуру клуба (базу, магазин на красной площади, музей и стадион)?

— Приятно удивлен всем. Потренировался на базе клуба уже. Очень впечатлен. Стадион уже знаю, очень классный и атмосфера там очень нравится.

— После победы в Кубке России на слова болельщика и работника ЦСКА Димы Лысого «Динамо» Москва" вы крикнули: «Давай, давай». Был ли в этом скрытый смысл?

— Мне нравится игровой стиль команды. Особенно после прихода Лички. Я всегда с симпатией относился к этому клубу.

27 августа «Динамо» объявило о подписании с колумбийским футболистом контракта до лета 2027 года с опцией продления еще на сезон.