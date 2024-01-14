Новичок «Динамо» Кудравец рассказал, что им интересовался кипрский клуб

Новичок «Динамо», вратарь Андрей Кудравец ответил на вопрос «СЭ» о переходе в клуб.

— Ты играл в Лиге конференций. Почему выбрал «Динамо», где сейчас еврокубков нет?

— У меня всего было два предложения: от «Динамо» более конкретное и как-то все оперативно решилось. Я сразу поехал в Сербию на медосмотр как раз после матча в еврокубках. Там все оперативно сделали, прислали контракт, поэтому я особо не задумывался.

— Из какой лиги было второе предложение?

— Из кипрской. Но там не было конкретики, официального предложения. Я выбрал «Динамо»!

«Динамо» подписало Кудравца летом 2023 года, голкипер провел остаток чемпионата Белоруссии-2023 в составе БАТЭ на правах аренды и присоединился к московскому клубу в зимнюю паузу.