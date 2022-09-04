Новичок «Динамо» Маричаль заявил, что в сборной Уругвая поддержали его переход в Россию

4 сентября, 10:20
Защитник «Динамо» Николас Маричаль в разговоре с «СЭ» рассказал, как в сборной Уругвая восприняли трансфер в Россию.
«Ничего такого не было, мой выбор наоборот поддержали. Реакция была хорошая. Поэтому со сборной Уругвая все нормально», — сказал Маричаль «СЭ».
Бело-голубые объявили о трансфере уругвайца 30 августа, клуб подписал с игроком контракт на пять лет.
«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков в восьми матчах. В следующем матче московский клуб на выезде встретится с «Сочи» 9 сентября.