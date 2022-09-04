Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

4 сентября, 10:20

Новичок «Динамо» Маричаль заявил, что в сборной Уругвая поддержали его переход в Россию

Артем Бухаев
,  
Микеле Антонов
Николас Маричаль.
Фото ФК «Динамо»

Защитник «Динамо» Николас Маричаль в разговоре с «СЭ» рассказал, как в сборной Уругвая восприняли трансфер в Россию.

«Ничего такого не было, мой выбор наоборот поддержали. Реакция была хорошая. Поэтому со сборной Уругвая все нормально», — сказал Маричаль «СЭ».

Бело-голубые объявили о трансфере уругвайца 30 августа, клуб подписал с игроком контракт на пять лет.

«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков в восьми матчах. В следующем матче московский клуб на выезде встретится с «Сочи» 9 сентября.

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
1
3
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Выскакивает парень — и дает очередь из автомата...» Вагаб Вагабов — самый брутальный боец Дагестана
«Это золотой фонд». Получат ли спортсмены и тренеры бронь во время частичной мобилизации?
Пугачева улетела из России
Путин призвал исправить все связанные с частичной мобилизацией ошибки
Посольство Италии порекомендовало согражданам покинуть Россию
Какой вклад мирные жители вносят в успех спецоперации: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 8-й тур: «Спартак» — «Зенит» и другие матчи в начале сентября
Медведев назвал приятным событием попадание «Зенита» в пятерку самых просматриваемых клубов в Тик-Ток в августе
Генич предположил, какие премиальные получили игроки «Зенита» за победу над «Спартаком»
Генич: «В игре с «Зенитом» Промес показал себя пустым местом»
«Торпедо» оштрафовали на 100 тысяч рублей за 10 желтых карточек и удаление тренера в матче с «Ростовом»
ЭСК РФС признала четыре ошибки судей в матчах 8-го тура РПЛ
ЭСК РФС признала ошибочным решение арбитра Мешкова не назначать пенальти в ворота «Динамо» в матче с «Уралом»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Артем Ребров поблагодарил свою семью за поддержку в матче легенд

Стала известна зарплата Эли Даса в «Динамо»