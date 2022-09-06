Норманн — о переходе в «Динамо»: «Я верю в этот проект, поэтому приехал сюда»

Новичок «Динамо» Матиас Норманн прокомментировал переход в московский клуб из «Ростова» на правах аренды.

— Многие команды хотели подписать вас. Почему вы выбрали «Динамо»?

— У меня был долгий разговор с представителями клуба, и они меня убедили, что для меня это будет лучший вариант. Я знаю эту команду, философию ее игры, знаю некоторых футболистов. Я верю в этот проект, поэтому приехал сюда.

— Чем вам запомнились игры «Ростова» против «Динамо»?

— Мне запомнилось, что я в двух подряд матчах в Москве зарабатывал пенальти своими фолами. Возможно, это мое подсознание что-то знало наперед (улыбается). Еще помню, как уже в Ростове провел отличный матч против «Динамо», когда отдал голевую передачу. Так что эти игры мне запомнились.

— Смотрели игры «Динамо» в этом году?

— Да, конечно, я смотрел последнюю встречу «Динамо» против «Урала» и видел потрясающий победный гол! Смотрел кубковую игру с «Ростовом». И, конечно, другие матчи, когда жил в России.

— С кем-то лично знакомы из команды?

— Да, конечно. Я знаком с Федором Смоловым, знаю Сергея Паршивлюка и Дмитрия Скопинцева — мы с ними пересекались в «Ростове».

— Понимаете, как быстро стать частью команды?

— Думаю, да. Я дружелюбный, много общаюсь с партнерами по команде. Я хорошо знаю лигу и понимаю, чего от меня ждут в тренерском штабе и клубе. Я готов выполнять свою работу.

— Вы уже успели пообщаться со Славишей Йокановичем?

— Да, мы общались и до моего приезда в Москву, и уже на базе после приезда. Очень жду начала работы под его началом. Мне нравится его футбольная философия и то, чего он хочет от меня лично и от всей команды.

— Какие цели ставите перед собой в «Динамо»?

— Моей главной целью является стать лучшей версией себя как в игровом, так и в общечеловеческом плане. Я хочу добросовестно выполнять свою работу на поле, и тогда, уверен, все мои цели будут достигнуты.

— По-русски можете что-то сказать?

— Да, я очень хорошо говорю по-русски. Все понимаю.

Соглашение об аренде футболиста подписано сроком на один год.

Прошлый сезон 26-летний опорный хавбек провел в АПЛ, где в 23 матчах за «Норвич Сити» забил 1 гол и сделал 2 ассиста.