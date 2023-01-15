Новичок «Динамо» Майсторович рассказал, каких футболистов из РПЛ он знает

Сербский защитник Милан Майсторович рассказал об игроках, которых он знает в РПЛ.

«Из футболистов «Динамо» я знал Смолова, Шунина, Макарова и Норманна. Из других команд — Малкома и Промеса — это хорошие игроки. РПЛ — большая лига. Здесь топовые клубы и игроки», — заявил футболист Sport24.

Сербский защитник присоединился к «Динамо» и прошел медобследование 10 января 2023 года.