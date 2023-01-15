Новичок «Динамо» Майсторович рассказал, каких футболистов из РПЛ он знает

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Сербский защитник Милан Майсторович рассказал об игроках, которых он знает в РПЛ.
«Из футболистов «Динамо» я знал Смолова, Шунина, Макарова и Норманна. Из других команд — Малкома и Промеса — это хорошие игроки. РПЛ — большая лига. Здесь топовые клубы и игроки», — заявил футболист Sport24.
Сербский защитник присоединился к «Динамо» и прошел медобследование 10 января 2023 года.
В текущем сезоне Майсторович провел три матча за молодежную команду «Войводины» до 19 лет в молодежном первенстве и четыре игры в составе молодежной сборной Сербии до 18 лет.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования