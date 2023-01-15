Новичок «Динамо» Майсторович заявил, что наблюдал за игрой Видича и Ивановича в РПЛ

Сербский новичок «Динамо» Милан Майсторович рассказал, что думает об игре соотечественников Неманьи Видича и Бранислава Ивановича в РПЛ.

«В «Динамо» я делаю свои первые шаги. Конечно, знаю примеры Видича и Ивановича, они являются моими идолами. Знаю, как они играли, наблюдал и смотрел за ними.

Известно, что Россия и Сербия являются братскими народами. Моя семья тоже приедет в Москву. Мы прекрасно себя здесь чувствуем», — цитирует Майсторовича Sport24.

Сербский защитник присоединился к «Динамо» и прошел медобследование 10 января.