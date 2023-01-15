Новичок «Динамо» Майсторович заявил, что наблюдал за игрой Видича и Ивановича в РПЛ

Сегодня, 18:12
Сербский новичок «Динамо» Милан Майсторович рассказал, что думает об игре соотечественников Неманьи Видича и Бранислава Ивановича в РПЛ.
«В «Динамо» я делаю свои первые шаги. Конечно, знаю примеры Видича и Ивановича, они являются моими идолами. Знаю, как они играли, наблюдал и смотрел за ними.
Известно, что Россия и Сербия являются братскими народами. Моя семья тоже приедет в Москву. Мы прекрасно себя здесь чувствуем», — цитирует Майсторовича Sport24.
Сербский защитник присоединился к «Динамо» и прошел медобследование 10 января.
В текущем сезоне Майсторович провел три матча за молодежную команду «Войводины» до 19 лет в молодежном первенстве и четыре игры в составе молодежной сборной Сербии до 18 лет.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования