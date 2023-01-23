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Сегодня, 19:05

Новичок «Динамо» Майсторович поделился впечатлениями от первого сбора с командой

Иван Шитик
Корреспондент
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Новичок московского «Динамо» центральный защитник Милан Майсторович поделился впечатлениями от первого сбора с командой.

— Как прошла твоя первая неделя в «Динамо»? Как тебя приняли?

— Все супер! Команда меня замечательно приняла, как и тренер. Все как надо, условия великолепные, так что подготовка к возобновлению сезона идет штатно.

— С кем из игроков больше всего общаешься?

— Чаще всего с Сабой Сазоновым. Он меня очень тепло принял и старается объяснять, как все в «Динамо» устроено.

— Вы со Славишей Йокановичем играли за одну команду. Знаешь ли ты о его успехах в «Войводине»?

— Да, конечно. Он был феноменальным футболистом, а теперь стал прекрасным тренером.

— Вы с ним также из одного города. Было ли это одной из основных причин твоего перехода в «Динамо»?

— Возможно, это немного повлияло, но я, прежде всего, смотрел на то, что это преуспевающий клуб.

— Почему принял решение уехать из родины в таком раннем возрасте? С кем советовался?

— Поговорил со своей семьей, прежде чем решил перебраться в Москву. Я почувствовал, что моей карьере нужен новый виток развития. И уверен, что здесь его получу.

Источник: https://fcdm.ru/news/milan-maistorovic-uveren-cto-v-dynamo-budu-razvivatsia
ФК Динамо (Москва)
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