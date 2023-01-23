Новичок «Динамо» Милан Майсторович рассказал о своих сильных сторонах

Новичок московского «Динамо» центральный защитник Милан Майсторович рассказал о своих сильных сторонах.

— Играл ли ты на других позициях по ходу своей карьеры?

— В футбольной школе я начинал на правом фланге полузащиты, а после того, как перешел в «Войводину», стал действовать на позиции правого защитника. И с тех пор играю в обороне.

— Какие у тебя главные сильные стороны?

— Скорость, прыгучесть, тайминг, пас, игра головой.

— Часто приходилось забивать ею?

— Было несколько раз, но какой-то один гол вспомнить не могу.

— Какой раньше у тебя был номер и какой хочешь взять в «Динамо»?

— Раньше у меня был 5-й игровой номер, так как это мое любимое число. И я хочу, чтобы он остался у меня в Москве.

— Сербский и русский языки находятся в одной языковой группе, понимаешь ли ты уже какие-то отдельные слова?

— На поле потихоньку узнаю слова, все понимаю, но вне его пока тяжеловато. А вообще я начал учить русский еще до отъезда.