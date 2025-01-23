Новичок «Факела» Габараев объяснил решение перейти в клуб желанием быть ближе к дому

Защитник Альберт Габараев объяснил причины своего перехода из казахстанского «Тобола» в «Факел».

22 января Габараев подписал контракт с воронежским клубом до лета 2027 года

«Считаю, что как минимум уровень соперников в РПЛ на порядок выше. Соответственно, и мотивация выше, и личный рост. Плюс нужна была уже смена обстановки, все-таки хотелось играть поближе к дому. Эти и пара других факторов сыграли определенную роль в принятии решения. «Тобол» всегда останется в моем сердце. И я не говорю: «Прощай», а всего лишь: «До встречи», — заявил Габараев Legalbet.kz.

Габараев выступал за клуб из Костаная с февраля 2023 года. В минувшем сезоне 27-летний защитник провел 31 матч за «Тобол» во всех турнирах.